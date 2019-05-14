Погода в Москве: треть месячной нормы осадков выпадет в столице до четверга

Дожди в столице прекратятся в ночь на 16 мая, в ближайшие полтора дня в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Осадки в Москве будут еще с перерывами идти до ночи 16 мая, то есть еще полтора суток они у нас остаются. За сегодняшний и завтрашний день прольется еще до 17 мм, это 33% от месячной нормы. Для понимания: 9 мм — это ведро воды на 1 кв. м московских улиц. И, соответственно, к тем 73%, которые уже накапали, мы к середине месяца исчерпаем весь лимит осадков. То есть месяц получился очень влажный, за полмесяца мы уже набрали 100% дождевой воды», — пояснил Е. Тишковец.

Он отметил, что вторая половина недели будет прохладной.

«Начиная с дня четверга и до воскресенья — антициклон и солнце. Правда, будет прохладно: ночью в будни — 3-9 градусов, в выходные уже 6-11 градусов; днем в будни 15-20 градусов, а в выходные 18-24 градуса», — заключил Е. Тишковец.