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Погода в Москве: треть месячной нормы осадков выпадет в столице до четверга 

Агентство «Москва» 14 мая 2019
Фото: РИА Новости
Дожди в столице прекратятся в ночь на 16 мая, в ближайшие полтора дня в городе выпадет треть месячной нормы осадков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Осадки в Москве будут еще с перерывами идти до ночи 16 мая, то есть еще полтора суток они у нас остаются. За сегодняшний и завтрашний день прольется еще до 17 мм, это 33% от месячной нормы. Для понимания: 9 мм — это ведро воды на 1 кв. м московских улиц. И, соответственно, к тем 73%, которые уже накапали, мы к середине месяца исчерпаем весь лимит осадков. То есть месяц получился очень влажный, за полмесяца мы уже набрали 100% дождевой воды», — пояснил Е. Тишковец.
Он отметил, что вторая половина недели будет прохладной.
«Начиная с дня четверга и до воскресенья — антициклон и солнце. Правда, будет прохладно: ночью в будни — 3-9 градусов, в выходные уже 6-11 градусов; днем в будни 15-20 градусов, а в выходные 18-24 градуса», — заключил Е. Тишковец.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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