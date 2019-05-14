Погодные аномалии: москвичей заморозит

В середине недели в Москву начнут вторгаться холодные воздушные массы, которые прекратят дожди и опустят температуру ниже средних многолетних значений. Как сообщили синоптики, ночью столбики термометров будут показывать +3…+8℃, а днем, несмотря на яркое солнце, не поднимутся выше +17…+19℃. Между тем во вторник и среду, 14 и 15 мая, в столице ожидаются сильные дожди — ожидается, что месячная норма осадков будет выполнена досрочно.
Холодные массы начнут вторгаться в столицу во второй половине недели. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре «Фобос». Там отметили, что до среды, 14 мая, Москва будет оставаться во власти теплых воздушных масс — температура будет превышать многолетние значения на 4-5 градусов.
«Но из-за близости атмосферных фронтов погода нас ожидает неустойчивая, с частыми дождями, местами будут греметь грозы. В ночные часы преобладающий фон температуры будет на уровне +8…+13℃, днем можно рассчитывать на +18…+25℃», — пояснили синоптики.
Такие обильные осадки связаны с атмосферным фронтом, также влекущим за собой порывистый ветер. Все эти явления побуждают городские власти вводить «желтый» уровень погодной опасности.
В центре погоды добавили, что в связи с большим количеством дождей месячная норма осадков может быть выполнена досрочно.
Синоптики отмечают, что со среды погода в столице начнет меняться. В город придут холодные массы воздуха — дожди прекратятся, выглянет солнце, а температура понизится.
«По ночам температура воздуха будет опускаться до +3…+8℃ градусов, а днем, несмотря на яркое солнце, не выше плюс +17…+19℃. Температурный режим, таким образом, не только вернется в рамки нормы, но может и оказаться ниже средних многолетних значений», — заявили в «Фобосе».
В Гидрометцентре в свою очередь сообщили, что в выходные дни осадки в Москве не прогнозируются. Отметим, что в прошлые выходные горожане пережили серию ливнев. Синоптики указывают, что за первые десять дней мая в столице выпал 71% месячной нормы осадков.
«Осадков за этот период выпало 36 мм, что составляет 71% от майской нормы. Сильные дожди прошли 8 и 9 мая, тогда в осадкомеры попало 13,0 мм и 10,3 мм соответственно», — пояснили в «Фобосе».
Синоптики добавили, что 10 мая была отмечена самая высокая температура воздуха с начала года — воздух тогда прогрелся до +26,1℃.
«Самым холодным оказался день 1 мая, тогда столбики термометров опустились до +0,7℃», — рассказали специалисты.
По данным центра погоды, теплая погода с дневными температура в пределах +18…+23℃ сохранится до середины второй декады мая.
«Пополнится и копилка майских осадков, наиболее заметными они ожидаются в начале новой недели и ближе к концу декады», — отметили в «Фобосе».
Напомним, что в прошлый четверг, 9 мая, на столицу обрушился сильный дождь с градом, который продлился в течение суток. «Неустойчивые процессы, кучевые облака находятся сейчас в зоне атмосферного фронта. В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться, в течение завтрашнего дня и особенно в субботу», — рассказывал РИА «Новости» специалист «Метоевестей» Александр Синенков.
Он подчеркивал, что такая погода связана с тем, что в столицу пришел волновой циклон — из-за него интенсивность дождей то спадала, то увеличивалась.
В День Победы в Москве не обошлось без пострадавших из-за непогоды. Более 70 деревьев упало в разных районах Москвы в результате шквалистого ветра и грозы.
«Пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы», — заявили РИА «Новости» в экстренных службах города.
В частности, дерево упало на группу людей, отдыхавшую в парке «Кузьминки». 42-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, а 30-летняя женщина была осмотрена на месте происшествия.
«В период усиления порывов ветра, о котором москвичей заранее предупреждали городские службы, в «Скорую помощь» обратились и были госпитализированы пять человек. Они уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы, им оказывается необходимая помощь», — отмечал глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
СМИ также сообщали, что в результате непогоды были повреждены более пяти автомобилей.
Напомним, что ранее синоптики предвещали жителям столицы теплое лето. Указывалось, что температурные показатели не отступят от нормы.
«По нашим прогнозам, не ожидается холодное лето. Температура будет около и выше нормы. Это касается как европейской территории России, так и азиатской. Наиболее жаркой или теплой по отношению к обычным значениям погода ожидается на азиатской территории нашей страны», — рассказывал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.