Прогноз погоды: Погодные аномалии: москвичей заморозит

В середине недели в Москву начнут вторгаться холодные воздушные массы, которые прекратят дожди и опустят температуру ниже средних многолетних значений. Как сообщили синоптики, ночью столбики термометров будут показывать +3…+8℃, а днем, несмотря на яркое солнце, не поднимутся выше +17…+19℃. Между тем во вторник и среду, 14 и 15 мая, в столице ожидаются сильные дожди — ожидается, что месячная норма осадков будет выполнена досрочно.

Холодные массы начнут вторгаться в столицу во второй половине недели. Об этом агентству «Москва» сообщили в центре «Фобос». Там отметили, что до среды, 14 мая, Москва будет оставаться во власти теплых воздушных масс — температура будет превышать многолетние значения на 4-5 градусов.

«Но из-за близости атмосферных фронтов погода нас ожидает неустойчивая, с частыми дождями, местами будут греметь грозы. В ночные часы преобладающий фон температуры будет на уровне +8…+13℃, днем можно рассчитывать на +18…+25℃», — пояснили синоптики.

Такие обильные осадки связаны с атмосферным фронтом, также влекущим за собой порывистый ветер. Все эти явления побуждают городские власти вводить «желтый» уровень погодной опасности.

В центре погоды добавили, что в связи с большим количеством дождей месячная норма осадков может быть выполнена досрочно.

Синоптики отмечают, что со среды погода в столице начнет меняться. В город придут холодные массы воздуха — дожди прекратятся, выглянет солнце, а температура понизится.

«По ночам температура воздуха будет опускаться до +3…+8℃ градусов, а днем, несмотря на яркое солнце, не выше плюс +17…+19℃. Температурный режим, таким образом, не только вернется в рамки нормы, но может и оказаться ниже средних многолетних значений», — заявили в «Фобосе».

В Гидрометцентре в свою очередь сообщили, что в выходные дни осадки в Москве не прогнозируются. Отметим, что в прошлые выходные горожане пережили серию ливнев. Синоптики указывают, что за первые десять дней мая в столице выпал 71% месячной нормы осадков.

«Осадков за этот период выпало 36 мм, что составляет 71% от майской нормы. Сильные дожди прошли 8 и 9 мая, тогда в осадкомеры попало 13,0 мм и 10,3 мм соответственно», — пояснили в «Фобосе».

Синоптики добавили, что 10 мая была отмечена самая высокая температура воздуха с начала года — воздух тогда прогрелся до +26,1℃.

«Самым холодным оказался день 1 мая, тогда столбики термометров опустились до +0,7℃», — рассказали специалисты.

По данным центра погоды, теплая погода с дневными температура в пределах +18…+23℃ сохранится до середины второй декады мая.

«Пополнится и копилка майских осадков, наиболее заметными они ожидаются в начале новой недели и ближе к концу декады», — отметили в «Фобосе».

Напомним, что в прошлый четверг, 9 мая, на столицу обрушился сильный дождь с градом, который продлился в течение суток. «Неустойчивые процессы, кучевые облака находятся сейчас в зоне атмосферного фронта. В ближайшие сутки характер погоды с сильными дождями и грозами и даже градом будет только усиливаться, в течение завтрашнего дня и особенно в субботу», — рассказывал РИА «Новости» специалист «Метоевестей» Александр Синенков.

Он подчеркивал, что такая погода связана с тем, что в столицу пришел волновой циклон — из-за него интенсивность дождей то спадала, то увеличивалась.

В День Победы в Москве не обошлось без пострадавших из-за непогоды. Более 70 деревьев упало в разных районах Москвы в результате шквалистого ветра и грозы.

«Пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы», — заявили РИА «Новости» в экстренных службах города.

В частности, дерево упало на группу людей, отдыхавшую в парке «Кузьминки». 42-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, а 30-летняя женщина была осмотрена на месте происшествия.

«В период усиления порывов ветра, о котором москвичей заранее предупреждали городские службы, в «Скорую помощь» обратились и были госпитализированы пять человек. Они уже обследованы, имеют различные не тяжелые травмы, им оказывается необходимая помощь», — отмечал глава московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

СМИ также сообщали, что в результате непогоды были повреждены более пяти автомобилей.

Напомним, что ранее синоптики предвещали жителям столицы теплое лето. Указывалось, что температурные показатели не отступят от нормы.