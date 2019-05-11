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Погода в Москве: В Москве за первую декаду мая выпало более 70% месячной нормы осадков 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики подвели итоги первой декады мая, средняя температура воздуха в Москве превысила норму на 2,5 градуса, за первые 10 дней месяца в столице выпало 71% месячной нормы осадков, сообщается на сайте "Метеовести".
"В столице первая десятидневка мая-2019 оказалась теплой. Средняя температура воздуха на метеостанции ВДНХ за этот период составила плюс 13,7, что на 2,5 градуса выше нормы. В последний день декады была отмечена и самая высокая температура воздуха с начала года — воздух прогрелся до плюс 26,1. А самым холодным оказался день 1 мая, тогда столбики термометров опустились до плюс 0,7", — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что за первую декаду мая температурных рекордов зафиксировано не было. Кроме того, в столице выпало более 70% от месячной нормы осадков.
"Осадков за этот период выпало 36 миллиметров, что составляет 71% от майской нормы. Сильные дожди прошли 8 и 9 мая, тогда в осадкомеры попало 13,0 миллиметров и 10,3 миллиметра соответственно", — говорится в сообщении.
Отмечается, что как минимум до середины второй декады мая в Москве сохранится довольно теплая погода с дневными температурами в пределах 18 — 23 градусов тепла.
"Пополнится и копилка майских осадков, наиболее заметными они ожидаются в начале новой недели и ближе к концу декады", — говорится в сообщении.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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