Погода в Москве: В Москве за первую декаду мая выпало более 70% месячной нормы осадков

Синоптики подвели итоги первой декады мая, средняя температура воздуха в Москве превысила норму на 2,5 градуса, за первые 10 дней месяца в столице выпало 71% месячной нормы осадков, сообщается на сайте "Метеовести".

"В столице первая десятидневка мая-2019 оказалась теплой. Средняя температура воздуха на метеостанции ВДНХ за этот период составила плюс 13,7, что на 2,5 градуса выше нормы. В последний день декады была отмечена и самая высокая температура воздуха с начала года — воздух прогрелся до плюс 26,1. А самым холодным оказался день 1 мая, тогда столбики термометров опустились до плюс 0,7", — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что за первую декаду мая температурных рекордов зафиксировано не было. Кроме того, в столице выпало более 70% от месячной нормы осадков.

"Осадков за этот период выпало 36 миллиметров, что составляет 71% от майской нормы. Сильные дожди прошли 8 и 9 мая, тогда в осадкомеры попало 13,0 миллиметров и 10,3 миллиметра соответственно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что как минимум до середины второй декады мая в Москве сохранится довольно теплая погода с дневными температурами в пределах 18 — 23 градусов тепла.