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Погода в Москве: До 25 градусов тепла и дожди ожидаются 10 мая в Москве 

ТАСС + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозами ожидается 10 мая днем и ночью в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра. Воздух в Москве прогреется в пятницу днем до 25 градусов тепла, ночью температура опустится до 14 градусов тепла.
В Подмосковье днем ожидается до 26 градусов тепла, ночью термометры покажут 11-16 градусов выше нуля.
Скорость юго-восточного и восточного ветра днем составим 5-10 м/с, порывы во время грозы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление днем составит около 748 мм ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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