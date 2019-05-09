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На Москву обрушился град 

ТК «Звезда» 30 минут назад
В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
Москвичи могут сообщать о подтоплениях на дорогах
В настоящее время синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.
По прогнозам синоптиков, грозы и сильный ветер продолжатся в столичном регионе до 21:00.
Напомним, сегодня из-за непогоды воздушная часть парада Победы на Красной площади была отменена. Комментируя данную ситуацию, Владимир Путин отметил, что для проведения полетов летчикам необходимы как минимум 400 метров видимости, которые, к сожалению, 9 Мая отсутствовали. Но безопасность присутствующих на торжествах он назвал приоритетной.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Владимир Путин , Москва
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