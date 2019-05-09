На Москву обрушился град

В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.

В настоящее время синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, грозы и сильный ветер продолжатся в столичном регионе до 21:00.