На Москву обрушился град 

В День Победы на столицу обрушился сильный дождь с градом, а также порывистый ветер.
В настоящее время синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.
По прогнозам синоптиков, грозы и сильный ветер продолжатся в столичном регионе до 21:00.
Напомним, сегодня из-за непогоды воздушная часть парада Победы на Красной площади была отменена. Комментируя данную ситуацию, Владимир Путин отметил, что для проведения полетов летчикам необходимы как минимум 400 метров видимости, которые, к сожалению, 9 Мая отсутствовали. Но безопасность присутствующих на торжествах он назвал приоритетной.