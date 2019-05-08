Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в России: Будет жарко: синоптики прогнозируют на праздники высокую температуру с дождями 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
8-9 мая на территории Европейской части России установится жаркая погода с осадками в виде дождей. Об этом «Российской газете» заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Москвичи в праздники должны быть готовы к дождям с грозами и порывистым ветром. При этом, по прогнозам метеорологов, температура в столице не опустится ниже 20 градусов. Днём 9 мая столбик термометра установится на отметке в 25 градусов.
Похожая погода ожидает жителей Краснодарского края, Ростовской области и республик Северного Кавказа.
На Урал и в Сибири, благодаря циклону, пришедшему с юга Поволжья, также установятся высокие температуры. В Омской, Томской, Кемеровской областях и республике Алтай воздух прогреется до 22-27 градусов тепла, а жителей Курганской, Челябинской и Тюменской областей ждёт жара до 30 градусов.
При этом есть в стране регионы, где майские праздники может омрачить отрицательные температуры. Например, в Мурманской области синоптики прогнозируют дождь, местами переходящий в снег.
Комментарии
Погода , Общество , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове90
«Они могут быть живы»: подробности трагедии на Алтае37
Назначен новый главком ВМФ России10
Умер Евгений Крылатов29
Названа причина нового ЧП с SSJ-100378
Видео
SSJ-100 не смог взлететь в Ростове
Происшествия
Япония захотела помириться с Россией
Политика Азия
Названы ошибки экипажа сгоревшего SSJ 100
Происшествия Катастрофы
Умер Евгений Крылатов
Общество
Госпитализирован еще один член экипажа SSJ 100
Происшествия
Названа причина нового ЧП с SSJ-100
Происшествия
Камера в гнезде засняла распространение пожара в Амурской области
Пожары Происшествия
Губернатор Рио-де-Жанейро пострелял по людям с вертолёта
В мире
«С удовольствием»: Европа отменит санкции?
В мире Европа
Москву затопит
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение