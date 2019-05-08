Погода в России: Будет жарко: синоптики прогнозируют на праздники высокую температуру с дождями

8-9 мая на территории Европейской части России установится жаркая погода с осадками в виде дождей. Об этом «Российской газете» заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Москвичи в праздники должны быть готовы к дождям с грозами и порывистым ветром. При этом, по прогнозам метеорологов, температура в столице не опустится ниже 20 градусов. Днём 9 мая столбик термометра установится на отметке в 25 градусов.

Похожая погода ожидает жителей Краснодарского края, Ростовской области и республик Северного Кавказа.

На Урал и в Сибири, благодаря циклону, пришедшему с юга Поволжья, также установятся высокие температуры. В Омской, Томской, Кемеровской областях и республике Алтай воздух прогреется до 22-27 градусов тепла, а жителей Курганской, Челябинской и Тюменской областей ждёт жара до 30 градусов.

При этом есть в стране регионы, где майские праздники может омрачить отрицательные температуры. Например, в Мурманской области синоптики прогнозируют дождь, местами переходящий в снег.