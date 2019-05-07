Погода в Москве: Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве на среду

Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве Подмосковье на 8 мая из-за высокой пожароопасности, грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что днем в среду в столичном регионе будет облачно, местами пройдет дождь, также будет гроза. Ветер будет южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать от 13 до 18 метров в секунду.

Температура в Москве будет варьироваться от 21 до 23 градусов тепла.