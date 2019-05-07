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Погода в Москве: Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве на среду 

Р-Спорт 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на 8 мая из-за высокой пожароопасности, грозы и ветра, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Отмечается, что днем в среду в столичном регионе будет облачно, местами пройдет дождь, также будет гроза. Ветер будет южный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать от 13 до 18 метров в секунду.
Температура в Москве будет варьироваться от 21 до 23 градусов тепла.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва , Московская область
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