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Погода в Москве: Москвичей предупредили о дождях и «температурных качелях» 

Москва24 43 минуты назад
"Температурные качели" ждут жителей столицы на этой неделе. Такой прогноз дали в центре погоды "Фобос".
По словам синоптиков, 8 и 9 мая похолодает до 16–19 градусов выше нуля. Кроме того, в городе пройдут дожди, которые местами будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. При этом в начале недели будет до плюс 23–26 градусов.
"С пятницы столбики термометров вновь дотянутся до плюс 20–23 градусов", — уточняют метеорологи.
Ранее сообщалось, что в ночь на 7 мая температура опустится до 11–13 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 746 миллиметров ртутного столба.
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