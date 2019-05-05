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Погода в Москве: в столицу придет июльская жара 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
В российской столице 6 и 7 мая ожидается жаркая июльская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«6 и 7 мая погода будет, можно сказать, июльской — температура будет около 25 градусов. Возможны небольшие осадки, сильных дождей не прогнозируем. 8 мая произойдут заметные изменения циркуляции воздуха, температура понизится сразу на 5-6 градусов, до 17-19 (градусов)», — передает его слова ТАСС.
Он добавил, что в начале недели атмосферное давление будет чуть ниже нормы или около нее.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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