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Погода в мире: российские города возглавили список самых экстремальных в мире 

РИА Новости + ещё 1 55 минут назад
Фото: Р-Спорт
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Издание отмечает, что города в этом списке бросают вызов самым холодным или удушающе жарким температурам или располагаются на таких высотах, где трудно дышать, подвергают критическим испытаниям живущих там людей.
На первое место в своем рейтинге газета одновременно ставит российский город Якутск и село Оймякон. По мнению авторов, Якутск отличается максимально экстремальным климатом, потому что температура воздуха зимой опускается до минус 40 градусов Цельсия, а летом может достигать 29 градусов, из-за чего город редко привлекает внимание туристов и создает для местных жителей серьезные трудности для жизни. При этом издание отмечает, что Якутск является региональным центром, и одновременно — это важный культурный, научный и экономический центр Сибири.
Наравне с Якутском издание признает самым экстремальным местом на планете село Оймякон, также расположенное в Якутии. Его отличает самая низкая температура, зафиксированная на обитаемой части Земли, в частности, в 1926 году температура воздуха там опускалась до минус 71,2 градуса Цельсия. При этом газета отмечает, что там проживают очень много пожилых россиян.
Следующим в рейтинге El Pais идет еще один якутский город Верхоянск. По мнению авторов, этот город является одним из самых экстремальных из-за рекордных перепадов температур. Самая низкая зафиксированная температура там минус 69,8 градуса Цельсия, а самая высокая 37 градусов Цельсия, а перепад составляет 106,8 градуса, из-за чего город даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. При этом издание отмечает достаточно крупное для таких мест население — в размере 1,3 тысячи человек.
Самым жарким городом мира издание признало Сан-Луис-Рио-Колорадо в Мексике, где максимальная температура достигала 59,5 градусов Цельсия. Самым труднодоступным городом на Земле El Pais считает шахтерский город Ла-Ринконада в Перу, который расположен на высоте 5 099 метров над уровнем моря. Город расположен в зоне весной мерзлоты, однако, при этом там живут более 30 тысяч человек.
В рейтинг также вошли города Иерихон и Табха в Израиле — как самые низко расположенные города в мире (более 200 метров ниже уровня моря). Самым удаленным в мире называется город-остров Адак в группе Алеутских островов. На звание самого северного населенного пункта, по версии газеты, претендуют Хаммерфест в северной Норвегии и Лонгьир на норвежском архипелаге Шпицберген, а также небольшой город Барроу на севере Аляски (США).
За звания самых южных населённых пунктов мира соперничают аргентинский город Ушуая и чилийский Пуэрто-Вильямс.
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Погода , Якутск
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