Погода в Москве: синоптики рассказали москвичам о погоде на 9 мая

Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в День Победы 9 мая. Об этом рассказал «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По словам метеоролога, днем будет довольно тепло, столбики термометров в Москве покажут от +21 до +26 градусов. При этом возможны кратковременные осадки.

«Сейчас дожди не помешают, так как апрель был с дефицитом осадков — выпало всего 20% от месячной нормы. И он вошел в десятку самых сухих апрелей за 140 лет метеорологических наблюдений», — отметила Паршина.

Сейчас в Москве погоду определяет атлантический циклон. Он принес с собой облака и осадки. Как уточнила Паршина, циклон принес также и потепление. Во вторник, 7 мая, возможно будет уже до 26 тепла. На следующий день температура снизится на пару градусов.