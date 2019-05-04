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Погода в Москве: синоптики рассказали москвичам о погоде на 9 мая 

360tv.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Теплая погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в День Победы 9 мая. Об этом рассказал «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
По словам метеоролога, днем будет довольно тепло, столбики термометров в Москве покажут от +21 до +26 градусов. При этом возможны кратковременные осадки.
«Сейчас дожди не помешают, так как апрель был с дефицитом осадков — выпало всего 20% от месячной нормы. И он вошел в десятку самых сухих апрелей за 140 лет метеорологических наблюдений», — отметила Паршина.
Сейчас в Москве погоду определяет атлантический циклон. Он принес с собой облака и осадки. Как уточнила Паршина, циклон принес также и потепление. Во вторник, 7 мая, возможно будет уже до 26 тепла. На следующий день температура снизится на пару градусов.
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Погода , Новости Москвы , "Российская газета" , Москва
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