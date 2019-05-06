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«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Московском регионе на 7 мая 

РИАМО + ещё 2 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье и Москве на 7 мая объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
«Желтый» — это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы из-за высокой вероятности пожаров его объявили на 33 часа с 09:00 понедельника.
Также «желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Владимирской, Костромской, Калужской, Орловской, Ярославской, Тульской.
Седьмого мая в Московском регионе ожидается 21–26 градусов тепла без осадков.
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Погода , Пожары , пожар, Москва , Москва , Московская область
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