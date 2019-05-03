Погода в Москве: В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности

Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — отметили в Гидрометцентре.

Днем в Москве температура воздуха составит 14–16 градусов тепла, по области 12–17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западный 7–12 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 18 метров. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

В ночь на субботу в Москве похолодает до 5–7 градусов, в Подмосковье — до 2–7 градусов. Атмосферное давление возрастет до 739 миллиметров ртутного столба.