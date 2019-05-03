Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности 

Москва24 + ещё 4 3 мая 2019
Фото: depositphotos.com
В Москве и Подмосковье продлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — отметили в Гидрометцентре.
Днем в Москве температура воздуха составит 14–16 градусов тепла, по области 12–17 градусов. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет юго-западный 7–12 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 18 метров. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.
В ночь на субботу в Москве похолодает до 5–7 градусов, в Подмосковье — до 2–7 градусов. Атмосферное давление возрастет до 739 миллиметров ртутного столба.
Москва24: последние новости
Дожди и порывистый ветер ожидаются в Москве в пятницу, 3 мая Аномально низкое атмосферное давление ожидается в Москве в четверг, 2 мая Москвичей предупредили о дожде 1 мая
Погода , Новости Москвы , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции212
Российский корабль признали самым мощным в мире19
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале19
В Казахстане отменили «Бессмертный полк»14
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок179
Видео
Полный запрет для россиян. В США предложили новые санкции
В мире Политика
Назван подозреваемый в массовом убийстве на Урале
Происшествия
Массовое убийство на Урале: найден живой ребенок
Происшествия
Массовая резня потрясла Челябинскую область
Происшествия Криминал
«Вассал Запада»: в Думе ответили Киеву
Политика Статьи
«Взрывоопасная конфронтация»: новое место битвы Трампа с Россией
США В мире
Накрутка голосов: известный блогер обрушилась на Алсу
Шоу-бизнес
Усилили охрану: украинцы массово рванули в Крым
Общество
Материлась и требовала высадить: Собчак обвинили в дебоше
Шоу-бизнес
Появилось видео с упавшим в реку Boeing 737
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение