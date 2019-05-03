Погода в Москве: Тучи сгущаются: москвичей ждут ветра и грозы

Майские праздники продолжают огорчать москвичей. Выходить на улицу нет никакого желания — холодный пронизывающий ветер испортил все выходные дни. Но есть и хорошие новости: к концу недели погода изменится и в столицу вернется тепло. «Газета.Ru» — о том, стоит ли москвичам ждать грозу в начале мая.

В пятницу, 3 мая, в Москве пройдут небольшие дожди — погоду в столице будет определять атмосферный фронт балтийского циклона. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем температура воздуха составит +13…+15°С. Ночью ожидается переменная облачность, осадки прекратятся, а столбики термометров опустятся до +5…+7°С. Ветер юго-западный в дневное время со скоростью 8-13 м/с, ночное — 4-9 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

Несмотря на на то, что погода по сравнению с прошлой неделей будет прохладной, все же не стоит сидеть дома — в первые дни майских праздников трудовой народ уже успел выспаться, потому пора двигать на улицу. Тем более, что в рамках «Московских сезонов» проходит музыкальный фестиваль A Capella, и поют буквально повсюду — от Зеленограда до Тверского бульвара. Например, на Тверской площади ежедневно выступают мастера акапельного пения:

с 16.00 до 20.00 сюда можно прийти с детьми и познакомиться с историей зарождения музыки — почувствовать музыкальность звуков ветра или пения сверчков и понять, что чувствовали первобытные люди с тонкой душевной организацией.

Только одевайтесь теплее: мастера акапельного пения не должны нести ответственность за то, что вы простудились, пока их слушали.

В субботу погода практически не изменится. Днем 4 мая также пройдут небольшие дожди, а температура ожидается в районе +12…+14°С. Ближе к ночи осадки прекратятся, в городе будет облачно с прояснениями — похолодает до +3…+5°С. Ветер в течение дня юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление увеличится до 746 мм рт. ст.

Увы, ни к шашлыкам, которые все уже наверняка успели и приготовить, и съесть, ни к прогулкам, ни к сезонным работам на огороде такая погода не располагает. Поэтому лучше всего забиться в угол дивана и посмотреть очередной сериал.

Если вы намерены посмотреть весь восьмой сезон «Игры престолов» залпом и отчаянно защищаетесь от спойлеров со стороны коллег, у которых иная тактика просмотра сериала, предлагаем пересмотреть свою концепцию.

Три серии подряд — это тоже достаточно много и очень насыщенно.

Неделя завершится в теплом секторе циклона. В Москву весьма вовремя вернется по-настоящему летняя погода. 5 мая, в воскресенье, местами пройдет кратковременный дождь, температура днем составит +19…+21°С. Ночью будет облачно с прояснениями, осадки прекратятся, а столбики термометров опустятся до +10…+12°С. Ветер в дневное время юго-западный, 3-8 м/с, ночное южный, 1-6 м/с. Атмосферное давление существенно сохранится на уровне 745 мм рт. ст., что около нормы.

Теплая погода, по которой мы уже успеем истосковаться, — подходящая причина для того, чтобы последний день первых майских выходных посвятить прогулке на ВДНХ: там уже 30 апреля запустили к летнему сезону отреставрированные фонтаны «Каменный цветок» и «Дружба народов».

А на «Городской ферме» в праздничные дни каждый день организуют лекции и игры на свежем воздухе с участием животных. Каждый день посвящен одному виду четвероногих: 5 мая, например, — день коров.

В понедельник, 6 мая, в столице сохранится теплая сухая погода с температурой выше нормы на 4-5°С. Дневная составит +19…+21°С, ночная +11…+12°С. Днем осадков не ожидается, ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Ночью пройдет небольшой дождь, а ветер прогнозируется южный, 1-6 м/с. Атмосферный фон понизится до 743 мм рт. ст.

7 мая, во вторник, в Москве по-прежнему будет тепло — днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура прогнозируется +18…+20°С. К ночи осадки прекратятся, похолодает до +6…+8°С. Ветер в течение дня южный 1-6 м/с. Атмосферное давление сохранится на уровне 744 мм рт. ст., что около нормы.

Приятная теплая погода будет не единственным утешением для тех, кто в преддверии сезоны летних отпусков слишком устал, чтобы радоваться наступлению новой рабочей недели. Поработав три дня, мы снова отправимся на традиционный отдых: пусть эта мысль согревает так же, как майское солнышко.

В последний предпраздничный рабочий день, сокращенный на один час, в Москве прогнозируются грозовые дожди. Дневная температура в среду, 8 мая, поднимется до +18…+23°С, ночью будет +8…+13°С. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферный фон существенно не изменится — 745 мм рт. ст.

В свободное время можете заглянуть в «Новый манеж». С 7 мая там проходит выставка, посвященная госуправлению в 1944-1945 годах.

Архивные снимки, документы, мебель из кабинета Сталина, фронтовые письма — экспозиция демонстрирует, как принимались решения в завершающий период ВОВ. О чем глава секретарь ЦК ВКП (б) переписывался с Черчиллем и Рузвельтом, в чем заключались задачи ЧГК — расскажут в документальных материалах. Вход свободный.

В четверг, 9 мая, в столице будет по-летнему тепло и солнечно, однако послеполуденные дожди с грозами все же сохранятся. Днем температура поднимется до +20…+25°С, ночью также будет тепло: +13…+18°С. Ветер в течение дня юго-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление — 746 мм рт. ст.

На этот день советов давать не будем: у каждого жителя нашей страны — свой способ вспомнить о Великой Отечественной войне, почтить память ветеранов и пообещать друг другу, что такого больше не повторится. Разумеется, в Москве и других городах России пройдет акция «Бессмертный полк» — своеобразный парад памяти о тех, кто с 1941 по 1945 год воевал на фронте.

В Москве по Красной площади с портретами родных пойдут уже пенсионеры, родители которых когда-то собирались в Парке Горького под табличками с названием подразделений, в которых они служили.

9 мая — это день памяти о тех, кто не вернулся с войны или выжил, придя домой совершенно седым. Обнимите своих стариков.

Неделя завершится повышением атмосферного давления (750 мм рт. ст.) — вероятность осадков уменьшится. Дневная температура сохранится на уровне +20…+25°С, ночью прогнозируется +13…+18°С. Ветер южный, 2-7 м/с.

Что ж, поедемте на дачу? Картошка сама себя не посадит!