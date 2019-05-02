Погода в Москве: В Москве зафиксировано рекордно низкое давление

Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму, сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России

Отмечается, что атмосферное давление в столице к 6:00 в четверг, 2 мая, опустилось до 735,5 мм рт. ст.

По прогнозу метеослужбы, атмосферное давление в городе продолжит падение и может достичь 732 мм рт. ст.

Синоптики напомнили, что предыдущий рекорд был установлен в 1983 году и составил 737 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 2 мая, из-за высокой пожароопасности.