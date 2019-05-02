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Погода в Москве: В Москве зафиксировано рекордно низкое давление 

RT на русском + ещё 17 1 час назад
Фото: РИА Новости
Атмосферное давление в Москве обновило рекорд по суточному минимуму, сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.
Отмечается, что атмосферное давление в столице к 6:00 в четверг, 2 мая, опустилось до 735,5 мм рт. ст.
По прогнозу метеослужбы, атмосферное давление в городе продолжит падение и может достичь 732 мм рт. ст.
Синоптики напомнили, что предыдущий рекорд был установлен в 1983 году и составил 737 мм ртутного столба.
Ранее сообщалось, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на четверг, 2 мая, из-за высокой пожароопасности.
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с Пятым каналом рассказал о погоде на майские праздники в Московском регионе.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Росгидромет , Интерфакс , Москва
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