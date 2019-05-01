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Погода в Москве: В Москве 1 мая ожидается до +16°С 

RT на русском + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве в среду, 1 мая, ожидается до +16 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +14…+16 °С.
Днём ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/c.
Ранее синоптики заявили, что в столице к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С.
Также заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о температуре воды в морях России, Европы и Юго-Восточной Азии.
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