Погода в Москве: В Москве 1 мая ожидается до +16°С

В Москве в среду, 1 мая, ожидается до +16 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в столице составит +14…+16 °С.

Днём ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер восточный, юго-восточный 5-10 м/c.

Ранее синоптики заявили, что в столице к концу первых майских праздников может потеплеть до +20 °С.

Также заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о температуре воды в морях России, Европы и Юго-Восточной Азии.