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Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 30 апреля из-за риска возникновения пожаров 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на вторник, 30 апреля 2019 г., из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, во вторник днем малооблачно, без осадков. Температура воздуха в Москве прогреется до 12-14 градусов, по области до 9-14 градусов.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров был объявлен Гидрометцентром в столичном регионе на понедельник, 29 апреля.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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