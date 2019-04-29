Погода в Москве: «Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 30 апреля из-за риска возникновения пожаров

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на вторник, 30 апреля 2019 г., из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, во вторник днем малооблачно, без осадков. Температура воздуха в Москве прогреется до 12-14 градусов, по области до 9-14 градусов.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров был объявлен Гидрометцентром в столичном регионе на понедельник, 29 апреля.