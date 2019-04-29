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Погода в Москве: Солнечная погода ожидается в понедельник в Москве 

Москва24 + ещё 9 2 часа назад
Солнечная погода ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 29 апреля. Воздух в столице прогреется до 11-13 градусов тепла, по области — до 9-14 градусов, передает портал "Метеоновости".
Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. Относительная влажность около 30 процентов. В то же время синоптики предупредили, что атмосферное давление составит 754 миллиметров ртутного столба, что выше нормального.
Гидрометцентр ранее продлил в Москве желтый уровень погодной опасности на 29 апреля из-за риска возникновения пожаров. В ночь на понедельник температура воздуха в столице опустилась до минус 2 градусов.
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