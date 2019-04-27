Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

Температура воздуха в субботу поднимется до 22-24 градусов в Москве и до 25 градусов в Подмосковье , что превысит климатическую норму на 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Погода будет сегодня определяться областью повышенного атмосферного давления. Поэтому будет облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер юго-западный 1-2 метра в секунду. В Москве 22-24 градуса, 20-25 по Подмосковью. Эти показатели превышают климатическую норму на 8 градусов и соответствуют показателям, характерным для 23 июня", — рассказал Тишковец.

Синоптик уточнил, что 27 апреля станет последним таким по-летнему теплым днем, так как уже ночью в город проникнет холодный атмосферный фронт вместе с "мощным похолоданием".

"Несмотря на теплую погоду, атмосферный фронт сегодня не устойчивый. Облаков сегодня будет много, и в воздухе запахнет грозой. В небе будут вырастать мощные шапки кучевых облаков, и погода будет напоминать предгрозовое состояние", — заявил синоптик.

Тишковец отметил, что, несмотря на обилие кучевых облаков, они не перейдут в грозовые. По его словам, горожанам не стоит ожидать грозовых ливней или кратковременных дождей.