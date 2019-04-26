Погода в Москве: около 15 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве 1 мая

Роман Вильфанд. Температура воздуха в Москве 1 мая достигнет 15 градусов тепла, что на 1,5 градуса ниже нормы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ "Около 15 градусов, что на 1,5 градуса ниже нормы, местами возможны небольшие кратковременные дожди", — сказал он. По словам Вильфанда, 28 апреля температура не поднимется выше 11 градусов. "В понедельник, 29 апреля, также будет всего-навсего 9-11 градусов. 30 апреля температура начнет повышаться, ожидается около 10-15 градусов", — добавил он. По данным Гидрометцентра, 27 апреля в столице прогнозируется до 24 градусов тепла, возможны небольшие дожди.