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Погода в Москве: около 15 градусов тепла и небольшие дожди ожидаются в Москве 1 мая 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Температура воздуха в Москве 1 мая достигнет 15 градусов тепла, что на 1,5 градуса ниже нормы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Около 15 градусов, что на 1,5 градуса ниже нормы, местами возможны небольшие кратковременные дожди", — сказал он.
По словам Вильфанда, 28 апреля температура не поднимется выше 11 градусов.
"В понедельник, 29 апреля, также будет всего-навсего 9-11 градусов. 30 апреля температура начнет повышаться, ожидается около 10-15 градусов", — добавил он.
По данным Гидрометцентра, 27 апреля в столице прогнозируется до 24 градусов тепла, возможны небольшие дожди.
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Погода , Новости Москвы , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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