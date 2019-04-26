Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: Синоптики не исключают грозу в Москве в пасхальную ночь 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве в ночь на воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».
«В Москве в субботу пока еще тепло, около плюс 20, в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, днем снова солнечно, но прохладно — не выше плюс 12», — говорится в сообщении.
Ранее «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр сообщили о том, что в последних числах апреля в столичном регионе ожидаются ночные морозы. Столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 17.
Агентство «Москва»: последние новости
«Желтый» уровень опасности объявлен в столичном регионе на 26-27 апреля из-за риска возникновения пожаров Р.Вильфанд: На Пасху в Москве похолодает до 12-17 градусов Синоптики зафиксировали самый теплый день с начала года в Москве 25 апреля
Погода , Новости Москвы , газета "Известия" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии65
Москва дала обещание жителям Донбасса184
Дело дознавательницы из Уфы завершено61
Литва пригрозила России24
Пока вы спали: Украина признала беспомощность без России78
Видео
Зеленский покинул Украину
Украина В мире
Губернатор Магаданской области лишил министров премий
Политика
Дело дознавательницы из Уфы завершено
Происшествия Криминал
Зеленского в Турции сравнили с Порошенко на Мальдивах
В мире Украина
Россия назвала условие возвращения Донбасса Украине
Политика Конфликты
В московском метро появился «человек-антистресс»
Новости Москвы
Кремль не позволил Зеленскому сделать шаг навстречу
Политика Статьи
Макет будущего iPhone XI показали на видео
Гаджеты Наука и техника
Создана умная тележка для супермаркета
Наука и техника Технологии
Обезьяна научилась пользоваться Instagram
Наука и техника Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение