Погода в Москве: Синоптики не исключают грозу в Москве в пасхальную ночь

Москве в ночь на воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«В Москве в субботу пока еще тепло, около плюс 20, в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, днем снова солнечно, но прохладно — не выше плюс 12», — говорится в сообщении.

Ранее «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр сообщили о том, что в последних числах апреля в столичном регионе ожидаются ночные морозы. Столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс 17.