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Погода в Оттаве: В столице Канады ввели режим ЧС из-за ожидаемых сильных дождей 

РИА Новости + ещё 2 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Субботин
Мэр столицы Канады Оттавы Джим Уотсон ввел режим чрезвычайной ситуации из-за ожидаемых сильных дождей и значительного повышения уровня воды в реке Оттава, которые могут угрожать собственности и безопасности жителей города.
"С целью защиты собственности и здоровья, безопасности и благополучия жителей города, я как мэр города Оттава объявляю чрезвычайную ситуацию в городе", — говорится в заявлении мэра, опубликованном в Twitter.
Вместе с тем, мэр сообщил, что для помощи городским службам, волонтерам и жителям пострадавших районов мэр запросил помощь провинции и армии. В заявлении отмечается, что осадки в столице к субботе могут достигать 25-35 мм.
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Погода , Катастрофы , Джим Уотсон , Канада , Оттава
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