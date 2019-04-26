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Синоптики рассказали о погоде в Москве в пасхальные выходные 

РИА Новости + ещё 4 21 минуту назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Кратковременные дожди и грозы придут в столицу в ночь с 27 на 28 апреля, в воскресенье ожидается похолодание до 12 градусов тепла, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
"В ночь с субботы на воскресенье через столицу и Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт, произойдет смена воздушных масс. Учитывая то, что контраст температуры между этими воздушными массами составит порядка 10-11 градусов, то в таких условия вполне вероятно появление кучевых облаков, которые могут перейти в грозовые. Грозу при таких условиях исключать нельзя, мы оцениваем вероятность в 40-50%", — сообщил Синенков.
Метеоролог уточнил, что температура воздуха в субботу днем составит до 20 градусов тепла в Москве, но уже в воскресенье температура воздуха заметно упадет — ожидается всего 12 градусов тепла. Синенков добавил, что увеличивается вероятность кратковременных дождей и сильных порывов ветра.
"В воскресенье воздушная масса будет совсем другой: воздух будет прозрачным и прохладным, максимальная температура составит от 10 до 13 градусов тепла. При этом надо заметить, что облака очень быстро рассеются и погода ожидается солнечной", — заключил синоптик.
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Погода , РИА Новости , Москва , Московская область
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