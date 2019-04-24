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Синоптики рассказали о погоде на майские праздники 

Газета.Ru + ещё 3 24 апреля 2019
Фото: Газета.Ru
Солнечная и малооблачная погода ожидает жителей Москвы в майские праздники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.
Он добавил, что температура воздуха опустится до отметки 12..15°С.
"Мы ожидаем, что погода будет солнечной, без существенных осадков, но прохладной, ожидается до плюс 12-15 градусов тепла. Антициклон, который будет определять характер этой погоды, формируется в более прохладной воздушной массе, он придет к нам с северо-запада Скандинавии", — рассказал Синенков.
Ранее сообщалось, что похолодание придет в Москву на Пасху.
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Погода , РИА Новости , Москва
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