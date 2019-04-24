Синоптики рассказали о погоде на майские праздники

Солнечная и малооблачная погода ожидает жителей Москвы в майские праздники, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

Он добавил, что температура воздуха опустится до отметки 12..15°С.

"Мы ожидаем, что погода будет солнечной, без существенных осадков, но прохладной, ожидается до плюс 12-15 градусов тепла. Антициклон, который будет определять характер этой погоды, формируется в более прохладной воздушной массе, он придет к нам с северо-запада Скандинавии", — рассказал Синенков.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в Москву на Пасху.