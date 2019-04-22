Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве установлен температурный рекорд 

Москва24 8 часов назад
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Понедельник, 22 апреля, стал самым теплым днем в столице с начала года. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 16:00 поднялась до 18,4 градуса тепла, сообщает метеобюро Москвы.
Предыдущий температурный максимум был установлен 9 апреля. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 18,3 градуса.
Вместе с тем температурный рекорд для 22 апреля, установленный в 1995 году, останется непревзойденным. Тогда в городе потеплело до +23,3 градуса.
По прогнозам синоптиков, погода в Москве на этой неделе будет соответствовать началу июня — в столице потеплеет до 25 градусов.
Температура воздуха превышает норму на пять-семь градусов. По ночам ожидается до десяти градусов тепла.
Москва24: последние новости
Солнечным и теплым окажется воскресный день в Москве, 21 апреля Москвичей предупредили о кратковременных дождях к концу недели Москвичам пообещали летнюю погоду на следующей неделе
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждут нововведения на работе24
«21 тысяча гектаров пламени»
Первый президент Украины обратился к Зеленскому66
Прервали молчание: Госдеп оценил выборы на Украине51
«Немножко потерплю»: Саакашвили о возвращении на Украину
Видео
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Как Зеленский выстроит отношения с Западом
Украина Статьи
Нагадили и сожгли крест: кто надругался над могилой Осина
Происшествия Статьи
Это могла быть дочь: могилу Осина осквернили
Происшествия
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт
Украина В мире
Расправа за «дело»: кто убил следователя Шишкину
Происшествия Статьи
Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского
В мире
Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ
Украина В мире
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение