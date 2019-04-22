Погода в Москве: В Москве установлен температурный рекорд

Понедельник, 22 апреля, стал самым теплым днем в столице с начала года. Температура воздуха на метеостанции ВДНХ к 16:00 поднялась до 18,4 градуса тепла, сообщает метеобюро Москвы

Предыдущий температурный максимум был установлен 9 апреля. Тогда столбики термометров поднялись до отметки в 18,3 градуса.

Вместе с тем температурный рекорд для 22 апреля, установленный в 1995 году, останется непревзойденным. Тогда в городе потеплело до +23,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, погода в Москве на этой неделе будет соответствовать началу июня — в столице потеплеет до 25 градусов.

Температура воздуха превышает норму на пять-семь градусов. По ночам ожидается до десяти градусов тепла.