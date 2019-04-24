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Погода в Москве: В Москве наступил самый теплый день года 

Мослента + ещё 13 1 час назад
Фото: ТАСС
В столичном регионе зафиксирована самая высокая температура с начала года. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос» в среду, 24 апреля.
Согласно данным метеостанции на ВДНХ на 11:00, столбики термометров в городе поднялись до максимальных плюс 20,2 градуса. Отмечается, что московский воздух впервые прогрелся выше 20 градусов в текущем году.
Ожидается, что температура продолжит повышаться. Не исключено, что в ходе дальнейших наблюдений максимальное значение изменится.
23 апреля сообщалось, что до конца рабочей недели в столичном регионе установится аномально теплая для апреля погода. Кроме того, по данным синоптиков, апрель в Москве может достичь минимума по количеству осадков за последние 35 лет и побить рекорд 1984 года.
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