Погода в Москве: В Москве наступил самый теплый день года

В столичном регионе зафиксирована самая высокая температура с начала года. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос» в среду, 24 апреля.

Согласно данным метеостанции на ВДНХ на 11:00, столбики термометров в городе поднялись до максимальных плюс 20,2 градуса. Отмечается, что московский воздух впервые прогрелся выше 20 градусов в текущем году.

Ожидается, что температура продолжит повышаться. Не исключено, что в ходе дальнейших наблюдений максимальное значение изменится.

23 апреля сообщалось, что до конца рабочей недели в столичном регионе установится аномально теплая для апреля погода. Кроме того, по данным синоптиков, апрель в Москве может достичь минимума по количеству осадков за последние 35 лет и побить рекорд 1984 года.