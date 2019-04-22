Синоптики рассказали о погоде в понедельник

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Погода в Москве: В понедельник в Москве потеплеет до +19 градусов 

Москва24 + ещё 6 2 часа назад
В понедельник, 22 апреля, в столичном регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр России.
В ночные часы температура воздуха в Мооскве опустится до +2… +4 градусов, по области похолодает до 0 градусов. Днем воздух в мегаполисе прогреется до +17… +19 градусов, в регионе будет от +14 до +19.
Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.
По прогнозам синоптиков на следующей неделе ожидаются околорекордные показатели температуры воздуха в столице. Скандинавский антициклон гарантирует малооблачную, сухую и очень теплую погоду с температурным фоном на 7-9 градусов выше климатической нормы.
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