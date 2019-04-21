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Погода в Подмосковье: МЧС экстренно предупредило жителей Подмосковья о тумане 

Газета.Ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: РИА Новости
МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане с 1:00 до 10:00 21 апреля, передает агентство городских новостей "Москва".
"Согласно прогнозу погоды ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 21 апреля с 1:00 с сохранением до утра 10:00 местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м", — говорится в сообщении.
Ведомство призвало пешеходов быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.
Водителям придется снизить скорость движения, включить противотуманные фары, отказаться от лишних обгонов.
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Погода , МЧС , АГН "Москва" , Московская область
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