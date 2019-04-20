Погода в Москве: В Москву придут тепло и небольшие дожди

В столичном регионе ожидаются теплая погода и небольшие дожди. Такой прогноз на 20 и 21 апреля дал главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, передает РИА Новости.

Метеоролог уточнил, что погода будет умеренно теплой, а столбики термометров покажут от 12 до 14 градусов. При этом небольшие дожди пройдут на севере и западе Московской области.

Порывы ветра составят от двух до семи метров в секунду. А атмосферное давление остановится на уровне 756 миллиметров ртутного столба.

Ранее горожан предупредили, что уже на следующей неделе в Москве будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 25 градусов выше нуля. А по ночам столбики термометров не опустятся ниже трех–восьми градусов.