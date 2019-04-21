Погода в Москве: Воскресенье в Москве станет тёплым и солнечным

Солнечная и тёплая погода без осадков установится в воскресенье. Ожидается переменная облачность без осадков.

Об этом сообщает сайт столичного метеобюро.

Солнечным и тёплым окажется воскресный день в Москве. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до плюс 14–16 градусов, — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным синоптиков, ветер скоростью 3–8 м/с будет дуть с юго-востока, показатель атмосферного давления превысит норму, приблизившись к отметке 759 мм ртутного столба.