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Погода в Москве: Воскресенье в Москве станет тёплым и солнечным 

News.ru + ещё 13 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Солнечная и тёплая погода без осадков установится в воскресенье. Ожидается переменная облачность без осадков.
Об этом сообщает сайт столичного метеобюро.
Солнечным и тёплым окажется воскресный день в Москве. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до плюс 14–16 градусов, — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным синоптиков, ветер скоростью 3–8 м/с будет дуть с юго-востока, показатель атмосферного давления превысит норму, приблизившись к отметке 759 мм ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , РИА Новости , Москва
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