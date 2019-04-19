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Погода в России: Весна по расписанию: в выходные погода порадует теплом 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
На фоне высокого атмосферного давления в центре Русской равнины, в соответствии с весенней погодной статистикой, каждый последующий день будет немного теплее, чем предыдущий, сообщает Центр погоды ФОБОС.
В Москве в субботу облачно, без существенных осадков, днём +13…+15°, в воскресенье до +17°, солнечно.
В Санкт-Петербурге тоже солнечно, в субботу +12…+14°, в воскресенье до +15°.
На Русском Севере холодно только в Заполярье. В Мурманске и Нарьян-Маре около 0°, временами небольшой снег, сильный ветер. В Архангельске в субботу +8…+10°, в воскресенье потеплеет до +12°. В Вологде в субботу облачно, около +10°, в воскресенье до +13°, солнечно.
В Черноземье солнечно и тепло. В Орле, Белгороде и Воронеже +15…+17°.
В Поволжье день будет умеренно тёплым. В Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Самаре и Саратове +11…+14°.
На юге не обойдется без кратковременных ливней, местами с грозами. В Краснодаре и Ростове-на-Дону +12…+14°, в Ставрополе прохладнее, +8…+10°. В Ялте и Севастополе в субботу около +10°, в воскресенье +12…+14°.
На Урале местами пройдут небольшие дожди. В Перми, Екатеринбурге и Челябинске +8…+11°.
В Западную Сибирь продолжит поступать воздух из Арктики. В Омске +8…+11°, в Новосибирске +4…+7°, временами осадки.
На юге Дальнего Востока солнечной погода будет только в Приморье. Во Владивостоке и в Хабаровске +12…+15°, в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре +5…+7°, временами дождь со снегом.
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Погода , Общество , Москва , Мурманск , Нарьян-Мар , Санкт-Петербург
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