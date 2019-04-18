Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: В Москве сохраняется высокое атмосферное давление 

Москва меняется 9 часов назад
Фото: © Cергей Авдуевский / Москва меняется
В Москве сохраняется высокое атмосферное давление. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на портал «Метеоновости».
«Сегодня, 18 апреля, в 00:00 по московскому времени на станции ВДНХ было 759,1 мм ртутного столба. Это более чем на 10 единиц выше нормального, свойственного апрелю. Рекорд атмосферного давления для 18 апреля составляет почти 765 мм ртутного столба и было такое давление в Москве в 2003 г. 19 апреля атмосферное давление ожидается на уровне 761 мм ртутного столба. Это близко к рекорду 2003 г., но тогда оно было на несколько единиц выше», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие дни атмосферное давление немного понизится, но фон его сохранится повышенным.
Москва меняется: последние новости
«Желтый» уровень опасности продлен в столичном регионе до субботы Рекордно высокое атмосферное давление ожидает москвичей 17 апреля До конца рабочей недели в столице ожидается сухая и тёплая погода
Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Проституция и казино: У Зеленского есть предложение80
Полный запрет: Зеленский готовит «черный список» для РФ352
Дошло до абсурда: Порошенко «позвонил» Тимошенко7
Неожиданно: В Европе готовились «разделить Украину»212
Сговор Трампа с Москвой: озвучен конечный вердикт1
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение