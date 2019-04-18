Погода в Москве: В Москве сохраняется высокое атмосферное давление

Москве сохраняется высокое атмосферное давление. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на портал «Метеоновости».

«Сегодня, 18 апреля, в 00:00 по московскому времени на станции ВДНХ было 759,1 мм ртутного столба. Это более чем на 10 единиц выше нормального, свойственного апрелю. Рекорд атмосферного давления для 18 апреля составляет почти 765 мм ртутного столба и было такое давление в Москве в 2003 г. 19 апреля атмосферное давление ожидается на уровне 761 мм ртутного столба. Это близко к рекорду 2003 г., но тогда оно было на несколько единиц выше», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни атмосферное давление немного понизится, но фон его сохранится повышенным.