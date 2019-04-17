Волноваться не стоит. Синоптики рассказали, каким будет лето 

Лето-2019 в России будет теплым, пообещал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«По нашим прогнозам, не ожидается холодное лето. [Температура] будет около и выше нормы», — приводит его слова ТАСС.
В ближайшие выходные воздух в Москве прогреется до 15 градусов, а в следующий понедельник потеплеет до 17 градусов, сообщил Вильфанд.
По его словам, ночные температуры сохраняются на уровне отрицательных значений. Однако в ночь с субботы на воскресенье ожидается ночь без заморозков — от 1 до 6 градусов.
Также Вильфанд рассказал, что на европейской части России установился мощный антициклон, поэтому вторая половина апреля обещает пройти без дождей.
«Хочу отметить, что в апреле в Москве пока выпало около 20% осадков, это очень мало», — добавил он.