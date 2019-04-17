Волноваться не стоит. Синоптики рассказали, каким будет лето

«По нашим прогнозам, не ожидается холодное лето. [Температура] будет около и выше нормы», — приводит его слова ТАСС.

В ближайшие выходные воздух в Москве прогреется до 15 градусов, а в следующий понедельник потеплеет до 17 градусов, сообщил Вильфанд.

По его словам, ночные температуры сохраняются на уровне отрицательных значений. Однако в ночь с субботы на воскресенье ожидается ночь без заморозков — от 1 до 6 градусов.

Также Вильфанд рассказал, что на европейской части России установился мощный антициклон, поэтому вторая половина апреля обещает пройти без дождей.