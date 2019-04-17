Синоптики прогнозируют теплое лето в России в 2019 году

Синоптики прогнозируют теплое лето на территории России в 2019 году. Температурные показатели будут находиться в пределах нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

"По нашим прогнозам, не ожидается холодное лето. [Температура] будет около и выше нормы", — сказал он.

Говоря о прогнозе на ближайшие дни в Москве, Вильфанд отметил, что температура на выходные поднимется до 15 градусов тепла.

"Ночные температуры все равно будут близки к нулевой отметке… но в субботу и воскресенье в Москве и Московской области будет от 1 до 6 градусов со знаком плюс. Дневные температуры — в субботу 12 градусов, в воскресенье — 10-15, в понедельник, по оценкам, от 15 до 17 градусов", — сказал он.

Вильфанд также прогнозирует, что сухая погода установится в конце апреля на европейской части территории России. "Хочу отметить, что в апреле в Москве пока выпало около 20% осадков, это очень мало <…> И погоду в европейской части России определяет мощный антициклон. Апрель, вероятно, будет засушливым", — сказал он.