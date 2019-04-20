Погода в Москве: Настоящее лето. Синоптики пообещали москвичам аномальное тепло

На следующей неделе в Центральную Россию внезапно нагрянет лето. Перемены будут заметны уже в воскресенье, когда установится хорошая погода без осадков и с редкими облаками, днем воздух прогреется до +12…+17°, сообщают «Метеовести»

На следующей неделе скандинавский антициклон, в центре которого окажется Москва, принесет малооблачную, сухую и очень тёплую погоду. Температурный фон в столице на 7-9° превысит климатическую норму. К середине недели ночью столбики термометров покажут +3…+8°, а днём будет яркое солнце +18…+23°, местами до +25°.

Впрочем, Гидрометцентр дает более сдержанные прогнозы. По словам его научного руководителя Романа Вильфанда, к 23 апреля в Москве потеплеет до до 19°, сообщает ТАСС

"На следующей неделе прогнозируется заметное потепление. Уже во вторник-среду, 23-24 апреля, ожидается 14-19 градусов», — сказал он.

Так тепло в столице будет как минимум до 25 апреля.