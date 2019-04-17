Погода в Москве: Облачная погода и до 10 градусов тепла ожидаются в Москве

Облачная погода с прояснениями и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 8-10 градусов тепла. В ночь на 18 апреля она может опуститься до плюс 1 градуса. Осадков в Московском регионе не ожидается. Ветер днем северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 763 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 5-10 градусов тепла. В ночь на 18 апреля столбики термометров могут опуститься до минус 2 градусов.