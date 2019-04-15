Когда в Москве начнется потепление

В минувшее воскресенье в столице выпало 15% месячной нормы осадков. Метеорологи отмечают, что даже в мае в столице могут пройти снегопады, поскольку весна в умеренных широтах остается очень нестабильной. Но есть и хорошие новости — на этой неделе погода в Москве не принесет горожанам неожиданных осадков или сильного похолодания. К выходным даже потеплеет — в воскресенье воздух прогреется до +19°С.

В течение дня полностью растает снежный покров, который образовался за минувшие выходные в некоторых столичных районах. За воскресенье в Москве выпало почти 15% месячной нормы осадков. При этом, по данным Гидрометцентра России , из-за нестабильности весны в умеренных широтах снегопады могут вернуться в столицу.

Тем не менее на этой неделе москвичи смогут передохнуть — ожидается сухая погода без резких перепадов температуры, а к выходным — значительное потепление, сообщили в центре погоды «Фобос».

Уже в первый рабочий день, 15 апреля, в столице заметно потеплеет — до +9…+11°С. В столичном регионе воздух прогреется до +7°С на юге и до +12°С на северо-западе от Москвы. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 756 мм рт. ст.

Во вторник благодаря влиянию антициклона москвичи смогут порадоваться сухой и малооблачной погоде. Ночью в столице столбики термометров опустятся до нуля градусов, а температура по области составит -3…+2°С. Днем воздух в Москве прогреется до +9°С, в области — до +8…13°С.

В среду, 17 апреля, в столицу вернутся облака, температура воздуха ночью составит +3°С, днем +8…+10°С. Атмосферное давление продолжит расти и составит 760 мм рт.ст. Обильных осадков не ожидается.

А вот в четверг, 18 апреля, в Москве могут пройти дожди. Ночная температура составит +5°С, днем будет до +10°С. Ветер северный, 1-3 м/с. К концу рабочей недели антициклон восстановит свои позиции и вернет горожанам солнце. В ночь на пятницу синоптики прогнозируют +3°С, а днем до +11…+13°С. Атмосферное давление не изменится.

В ночь на субботу, 20 апреля, будет до +5°С, а днем столбики термометров поднимутся до +13°С. Местами могут пройти дожди. Атмосферное давление понизится до 754 мм рт.ст. Ветер юго-западный, 2-5 м/с.

Ночью в воскресенье, 21 апреля, ожидается до +5°С. Последний день недели станет самым теплым — москвичи смогут провести его на свежем воздухе, ведь воздух прогреется до +19°С. При этом ожидается штиль и ясная, солнечная погода.

Хотя в последнее время теплую погоду прерывают осадки и ветер, на самом деле прохладная середина апреля вполне соответствует климатической норме, отмечают специалисты. Дело в том, что очень теплые дни в начале апреля по температуре приблизились к показателям конца апреля и даже начала мая. Пришедшее на смену теплу похолодание вернуло ситуацию к обычным температурным значениям, пояснил журналистам глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

15 апреля заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что в столице вплоть до начала мая будут периодически проходить снегопады. По его словам, это абсолютно нормальное явление.

«Известно, что и на майские праздники выпадение снега, который быстро тает, время от времени случается в московском регионе. Ничего экстраординарного в этом нет, такие снегопады приходят с вторжениями холодного воздуха из Арктики.

Воздушные массы в Арктике очень холодные и контрасты очень сильные, поэтому до начала мая такие события у нас вполне возможны и ничего необычного в них, в принципе, нет», — пояснил Семенов в беседе с агентством «Москва». Он отметил, что за последние 35-40 лет температура в столице весной повысилась в среднем на 1,5-2 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщал, что хотя во второй половине апреля москвичей ждет потепление, весна, как это часто случается, останется неустойчивой. Так, напомнил синоптик, 9 мая 2017 года стал очень холодным днем — тогда температура не поднималась выше +5°С. «Весна переменчива, но более или менее устойчивый режим, о котором можно говорить как о весеннем, начнется ближе к 20 апреля», — приводят его слова «Известия».

Напомним, что 10 апреля синоптики дали автомобилистам зеленый свет и разрешили сменить зимнюю резину на летнюю. При этом автолюбителям, которые будут совершать длинные поездки за город в ночное время, рекомендовали пока остаться «на зиме», поскольку на лесных дорогах еще присутствует снежный покров и сцепление с дорожным покрытием плохое.