Погода в России: Почему в России за последние полвека выросло число проливных дождей

России за последние 50 лет увеличилась интенсивность и частота ливней, темпы роста — на 1—2% каждое десятилетие. Об этом свидетельствует исследование климатологов из Института физики атмосферы РАН . Учёные проанализировали данные об осадках, зафиксированных отечественными метеостанциями за полвека наблюдений. По их мнению, на рост числа проливных дождей и вызываемых ими стихийных бедствий могут влиять глобальные процессы: изменение климата в мире и повышение среднегодовой температуры в России. Результаты исследования позволят понять механизмы возникновения опасных природных явлений, полагают специалисты.

Учёные отметили рост доли проливных дождей в общем количестве осадков в России с 1966 по 2016 годы. В работе, объединившей данные более 300 отечественных метеорологических станций, приняли участие климатологи Института физики атмосферы РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова , Института океанологии РАН, Всероссийского НИИ гидрометеорологической информации — Мирового центра данных, Института географии РАН и французского Института экологических наук о Земле, сообщает Российский научный фонд.

Все дожди в России за 50 лет разделены в исследовании на моросящие, обложные и проливные. Учёные заметили, что каждое десятилетие доля ливней в общем количестве осадков в нашей стране росла на 1—2%. Отдельно отслеживались изменения характера осадков по регионам, страну разделили на 5 условных зон: север и юг европейской части РФ, север и юг Сибири, а так же Дальний Восток.

В каждой зоне отмечен небольшой рост общего количества осадков и значительное увеличение доли ливневых дождей, причём в некоторых регионах этот процесс происходит быстрее. На юге Дальнего Востока ливни стали вдвое обильнее, что может быть вызвано с изменением муссонного климата и загрязнением атмосферы, полагают метеорологи. В северных регионах доля проливных дождей также возросла, но она ещё не превысила вклад «спокойных» дождей.

Ливневые дожди прогнозировать труднее обычных, и они вызывают значительные последствия, отмечают учёные. Вызванные выпадением осадков паводки и наводнения угрожают жизни людей и наносят значительный экономический ущерб. Результаты исследования помогут в прогнозировании опасных явлений и предотвращении природных катаклизмов, уверены климатологи. Авторы исследования также полагают, что на интенсивность круговорота воды в природе могут влиять глобальные изменения климата в мире и рост среднегодовой температуры в России.