Погода в центральных регионах РФ: Температура воздуха опустится до минус 12 градусов

На этой неделе температура воздуха в центральных регионах страны окажется на 1-3 градуса ниже нормы, в том числе и в столичном регионе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, погоду у нас испортил скандинавский антициклон, который принес в центр России воздух из арктических районов и ветер.

Постепенно погода будет налаживаться, но до середины недели в Москве и области по ночам слабый минус и возможно обледенение на дорогах. Днем воздух будет прогреваться до +7…+12 градусов. Преимущественно без осадков.

Во вторник и среду по ночам -3…+2 градуса. Днем во вторник +11…+13, а в среду на пару градусов холоднее. В четверг и пятницу без осадков, в светлое время суток от 9 до 14 градусов, ночью от -3 до +4 градусов. А в предстоящие выходные ночью до +5 градусов, днем до +14.

На северо-западе погоду будет определять циклон, местами возможен дождь с мокрым снегом.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях в начале недели по ночам -4…+1, днем +7…+12 градусов. Такая же погода сохранится до середины недели.

В Архангельской области, Республике Коми, Ненецком округе и Вологодской области ночью минус 1-6, днем до +6 градусов. Во вторник днем столбики термометров опустятся до нуля градусов, ночью морозно: до -9. И к середине недели по ночам -7…-12 градусов, а днем +1…+6. Пройдут осадки в виде снега и дождя.

В начале недели в республиках Северного Кавказа сильный дождь и град. Ветер до 18 метров в секунду. В Ростовской и Волгоградской областях примерно 15-20 градусов выше нуля. К середине недели похолодает до 7-12 градусов. В Краснодарском крае 20-21 тепла. К середине недели резкое похолодание — будет не выше +8…+13 градусов.

На среднем Урале — в Пермском крае и Свердловской области — днем -3…+2 градуса. Возможен дождь со снегом. По ночам до -8 градусов.

В Кемеровской области осадки в виде дождя и мокрого снега. По ночам в начале недели до -5 градусов. Днем в начале недели +7…+10 градусов, к среде понижение температуры до +2 градусов. В Новосибирской области и Алтайском крае примерно такие же колебания температуры.

Самой холодной точкой на этой неделе станет север Красноярского края, где даже днем минусовая температура. Так, на Таймыре в светлое время суток до -15 градусов, а ночью до -21. Это аномально холодно для середины весны