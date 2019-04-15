Noonpost (Египет): почему лето 2019 будет самым тёплым?

Мало кому на Земле пришлось мерзнуть летом 2018 года, но арабским странам особенно не повезло. В мае 2018 года в Каире было 45 градусов, а в Багдаде, Кувейте Мекке — 50 градусов. И дальше будет еще жарче, в один голос утверждают метеорологи разных стран. Виной всему «закипающий» Тихий океан и выбросы углекислого газа — а после могут начаться и войны за воду.

Согласно данным сайта AccuWeather, в мае 2018 года в египетской столице температура воздуха достигла 45 градусов Цельсия. В июле того же года в Багдаде, Кувейте и Мекке этот показатель составил 50 градусов.

В прошлом году лето было тёплым для всех жителей Земли. Согласно общей оценке НАСА ООН , метеорологических организаций США Великобритании , 2018 стал четвертым самым жарким годом с начала наблюдений в 1880 году. Однако, это далеко не конец, и в 2019 году лето будет ещё жарче.

Дальше — больше

Такой вывод содержит доклад, подготовленный учеными из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) и Национального управления по исследованию океанов и атмосферы (НОАА). Он был опубликован 6 февраля 2019 года. В докладе содержатся прогнозы, по которым потепление достигнет крайне опасного, по мнению большинства правительств, уровня.

Исходя из этих данных, можно сделать единственный вывод: 2018 год стал самым теплым в промежуток между 1880 и 2014 годами, но три предыдущих года были ещё теплее. Таким образом, 2018 год стал четвертым самым жарким годом за почти 140 лет наблюдений, что подтверждает тенденцию потепления.

Как следует из данных, пять самых теплых лет в истории — это последние пять лет, а 18 из 19 самых теплых лет за весь период наблюдений были зарегистрированы в период с 2001 года. За последние два десятилетия быстро растущие показатели температуры подтверждают тренд, отмеченный исследователями. По их общему мнению, изменение климата является результатом деятельности человека.

Как объявила в январе 2018 года Всемирная метеорологическая организация (ВМО), в 2015, 2016 и 2017 годах были зафиксированы самые высокие показатели температуры. 2016 год был самым жарким за всю историю наблюдений, однако в 2017 году были зафиксированы самые высокие температуры, и это без учета явления Эль-Ниньо, которое также, вероятно, способствует ежегодному повышению температуры.

По данным сводного анализа, проведенного пятью ведущими организациями в этой области, средняя температура на поверхности земли в 2017 году увеличилась примерно на 1,1 градуса Цельсия по сравнению с общими показателями в период после промышленной революции. В самый жаркий 2016 год увеличение температуры составило 1,2 градуса.

Последствия такого быстрого потепления можно увидеть на примере циклонов в Австралии , засух, прибрежных наводнений в Соединенных Штатах, а также таянии льдов на Северном полюсе. Кроме того, учёные связывают с изменением климата разрушительные ураганы, такие как «Майкл» и «Флоренция», наблюдавшиеся в прошлом году. Они обнаружили связь потепления с такими явлениями, как полярный вихрь. Это значит, что в будущем в северо-восточных регионах будет царить холодная погода.

Что касается природных катаклизмов, то в 2018 году наблюдались лесные пожары в Калифорнии и Греции , засуха в Южной Африке и наводнения в индийском Керале. Рекордные показатели выбросов парниковых газов в атмосферу в первую очередь при сжигании топлива становятся причиной глобального потепления.

Что происходит на самом деле?

В настоящее время мы, вероятнее всего, переживаем 10 самых теплых лет с начала наблюдения за температурой воздуха в XIX веке. 2016 год стал самым тёплым за всю его историю и причиной тому послужил Эль-Ниньо в Тихом океане. Чуть менее тёплыми были 2015, 2017 и 2018 годы.

Согласно общей оценке НАСА, метеорологических организаций Великобритании, США и ООН, в ближайшие пять лет температура поднимется по сравнению с доиндустриальным уровнем. Как следствие, период между 2014 и 2023 годами будет самым теплым за последние 150 лет.

В 2019 году также было отмечено увеличение температуры. Так, январь был самым теплым за всю историю наблюдений месяцем в Австралии. В некоторых частях Соединенных Штатов, напротив, была зарегистрирована рекордно низкая температура в результате холодных ветров с Северного полюса.

Как сообщает один из российских сайтов, похоже, 2019 год побьет рекорды в плане потепления. Эксперты связывают это с увеличением выбросов газов в атмосферу, достигших максимального уровня за последний год. Иными словами, большое количество углекислого и других газов в атмосфере способствует повышению средней температуры на поверхности земли и тем самым ускоряет глобальное потепление.

Каждые несколько лет и даже месяцев наблюдаются колебания температуры поверхностных вод. Это явления, получившие в океанографии и климатологии названия Эль-Ниньо и Ла-Нинья. Согласно заключению метеорологов, возможно, повышение температуры в 2019 году произойдёт именно по причине Эль-Ниньо.

В начале 2018 года вплоть до марта отмечались слабые признаки данного явления, ввиду чего температура снизилась по сравнению с 2017 годом. К октябрю температура на поверхности моря в восточной части Тихого океана вернулась к прежнему уровню, хотя влияния на атмосферу ещё не было замечено. По данным Всемирной метеорологической организации, если Эль-Ниньо будет развиваться, 2019 год, вероятно, будет теплее предыдущего.

Это подтверждают данные, опубликованные в 2017 году. Согласно исследованию, опубликованному в Geophysical Research Letters, температура Земли может стать на 1,5 градуса Цельсия выше, чем в конце XIX века, всего за девять лет. Климатические изменения в тихоокеанском регионе, произошедшие за десятилетия, возможно, стали «временным барьером», который препятствует воздействию выбросов парниковых газов, уменьшая экстремальные явления вроде тепловых волн.

За этим следует более широкая модель антропогенного изменения климата, которое способствует тепловым волнам, повышению уровня моря и суровой погоде. Наиболее уязвимыми из-за своего географического положения становятся страны арабского региона.

Что ожидает жителей Ближнего Востока и Северной Африки?

Небольшое повышение средних показателей температуры в мире может привести к экологическим катастрофам на разных уровнях — повышение температуры угрожает не только людям, но и всем живым организмам. Например, глобальное потепление представляет угрозу для морской флоры и фауны.

По данным сотрудника Всемирной метеорологической организации Омара Бадра, страны арабского региона подвержены большому риску, особенно засухе и опустыниванию. Арабские страны, как правило, страдают от нехватки воды, и засухи, к сожалению, будут учащаться по мере повышения температуры. Это означает недостаток водных ресурсов для питья использования в различных отраслях, таких как сельское хозяйство.

Несмотря на все эти проблемы, на всём Ближнем Востоке и в Северной Африке царит безразличие к изменению климата. По данным немецкого Института Макса Планка, температура в этом регионе будет повышаться в два раза быстрее, чем в среднем по миру. Следствием этого станут более продолжительные засухи, более жаркая погода и пыльные бури, которые затронут целый пояс городов от Рабата до Тегерана.

По прогнозам Института, к 2050 году в жаркие периоды температура воздуха на Ближнем Востоке и в Северной Африке увеличится более чем вдвое по сравнению со средним мировым значением. В прошлом году Иран приблизился к самой высокой отметке температуры, зарегистрированной за историю наблюдений. Это 54 градуса Цельсия — рекорд, поставленный Кувейтом в прошлом году.

Как предполагают немецкие учёные, возможно, у жителей Ближнего Востока и Северной Африки будет 200 жарких дней в году по сравнению с 16 днями до 2005 года. При этом днем температура будет не ниже 46 градусов по Цельсию, а ночью — не менее 30 градусов.

К 2100 году температура в Персидском заливе достигнет 50 градусов по Цельсию, а уровень влажности увеличится в государствах этого региона в 10 раз. Страны Персидского залива станут непригодными для жизни к 2100 году, согласно исследованию журнала Nature. Наихудшие его прогнозы основаны на предположении, что уровень выбросов не уменьшится.

Политика способствует большей изменчивости регионального климата

Ещё одной проблемой на Ближнем Востоке и в Северной Африке являются водные ресурсы. Согласно прогнозам, климатические изменения станут причиной уменьшения количества осадков, а в некоторых районах, включая марокканские горы, оно может упасть на целых 40%. В то же время изменение климата может привести к дополнительным осадкам в прибрежных странах, включая Йемен, что, вероятно, компенсирует больший уровень испарений.

Фермеры, борющиеся за полив сельскохозяйственных культур, роют больше колодцев и осушают многовековые водоносные горизонты. По результатам исследования проведённого с использованием спутников НАСА, в период с 2003 по 2010 год Тигр и Евфрат потеряли 144 кубокилометра (примерно размером с Мертвое море) пресной воды. Прежде всего, это связано с откачкой грунтовых вод для компенсации меньшего количества осадков.

Если говорить о политике, то она лишь усугубляет последствия климатических изменений. Когда восточную часть Сирии охватила засуха (2007 — 2010), 1,5 миллиона человек бежали в города. В Иране сильная засуха, продолжающаяся с 1990-х годов, вытеснила в города тысячи разочарованных фермеров. Эти события среди прочего спровоцировали войну, разразившуюся в Сирии в 2011 году. То же самое касается недавних беспорядков в Иране. Протестующие в обеих странах указывают на эти проблемы в своих требованиях.

Более того, к конфликтам может привести обычная нехватка воды, особенно когда правительства пытаются обеспечить водоснабжение за счет расположенных ниже по течению рек стран. Например, когда Эфиопия начала строить огромную плотину на Ниле, Египет, нуждающихся в водах этой реки, угрожал начать войну. Такой же гнев вызвали турецкие и иранские плотины вдоль Тигра, Евфрата и других рек у Ирака, который может пострадать от засухи.

С учетом этого ученые разработали шаги, которые арабские страны могут предпринять, чтобы приспособиться к изменению климата. В области сельского хозяйства можно выращивать устойчивые к жаркой погоде и засухе культуры. Кроме того, может применяться популярное в Израиле капельное орошение. Можно проводить изменения в городах, чтобы способствовать сокращению «городских термальных островов», где тепло, исходящее от зданий и автомобилей делает температуру ещё выше, чем в близлежащих сельских районах.

Лишь немногие из этих мероприятий были опробованы арабскими правительствами, которые часто озабочены другими проблемами. Политика затрудняет решение проблем, в то время как государства редко могут договориться о разделе речных и подземных вод. Например, в Газе попадание соленых и сточных вод в водоносный горизонт увеличивает риск заболеваний, однако блокада, введенная Израилем и Египтом, затрудняет строительство и эксплуатацию опреснительных установок.

Мало надежд на улучшение ситуации в Ливане, где расколотое по конфессиональному признаку не борется с сокращением запасов воды, прогнозируемым Министерством окружающей среды. Такие страны, как Ирак и Сирия, где война разрушила инфраструктуру, должны готовиться к более жаркому и засушливому периоду.

По крайней мере, некоторые страны пытаются ограничить выбросы. Марокко строит огромную солнечную электростанцию в пустыне, как и Дубай. Саудовская Аравия не прекратит экспорт нефти, но планирует построить солнечную электростанцию примерно в 200 раз больше крупнейшего действующего объекта. Тем не менее, самостоятельно Ближний Восток и Северная Африка не смогут сделать много для смягчения последствий изменения климата.

NoonPost, Египет