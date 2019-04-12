Прогноз погоды в Москве с 12 по 19 апреля

На будущей неделе москвичей порадует сухая теплая погода. Однако сначала придется немного пострадать: ближайшие выходные не будут располагать к длительным прогулкам. И все же потерпеть осталось совсем немного, скоро жители столицы перестанут завидовать тем, кто живет в южных регионах России . Весна наконец пришла.

В пятницу, 12 апреля, небо над Москвой затянут облака — виноват в этом будет атмосферный фронт, приближающийся с юга. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем пройдут небольшие дожди, температура составит +5…+7°С, по области +5…+10°С. Ночью окажется немного прохладнее — температура опустится +1…+3°С. Атмосферное давление будет повышенным — 755 мм рт. ст.

В этот день мы, наверное, не раз вспомним, что 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос: День космонавтики — один из немногих профессиональных праздников, который знают и любят в России. По случаю знаменательного дня в столичном Парке Горького начнет работать народная обсерватория: 12 апреля вход в нее будет бесплатным, и все желающие могут воплотить детскую мечту и заглянуть в огромный телескоп.

В субботу, 13 апреля, слегка похолодает: днем будет облачно с прояснениями, а температура в Москве составит +3…+5°С, по области +3…+8°С. Ночью переменная облачность: без осадков, зато с легким морозцем — в столице будет -1…+1°С, по области — -2…+3°С. Атмосферное давление останется выше нормы и составит 755 мм рт. ст.

Если у вас появится ощущение, что весна в очередной раз обманула, не расстраивайтесь: это и вправду весьма коварный сезон.

14 апреля, то есть в воскресенье, мы убедимся, что зимние вещи нам больше не нужны — день будет сухим и солнечным, а после холодной ночи воздух прогреется до +7…+9°С, по области +6…+11°С. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, облачно, без осадков. Ночью тоже осадков не ожидается, но вот температура воздуха опустится до 0…-2°С, по области -3…+2°С. Атмосферное давление повысится и превысит норму — до 758 мм рт. ст..

В этот выходной день многие наверняка захотят остаться дома. И правильно сделают: вместо того, чтобы гулять по улицам, можно разобрать, наконец, гардероб, отнести зимние вещи в химчистку (выйти на воздух на 15 минут все же не помешает) и привести в порядок теплую обувь, которая, будем надеяться, больше нам не понадобится. Впрочем, мы ничего не обещаем: наш прогноз — только на неделю.

В понедельник, 15 апреля, погода продолжит дразнить москвичей. Дневная температура немного повысится, а вот ночные заморозки — сохранятся: прекрасные +10…+12°С при юго-восточном ветре со скоростью 3-8 м/с днем будут сменяться неприятными -2…0°С.

Атмосферное давление останется очень высоким и составит 759 мм рт. ст. : это существенно выше нормы.

Планы на вечер понедельника? Начать новую жизнь, конечно — выспаться, на следующее утро сделать банальную зарядку или ставшую уже тоже вполне распространенной связку асан йоги под названием «Приветствие солнца». Конечно, хватит нас всего на один день, но не будем об этом.

Во вторник, 16 апреля, на погоду в столице продолжит оказывать влияние скандинавский антициклон — погода будет весенней, солнечной, а температура, как считают синоптики, будете как раз около апрельской нормы — +9…+11°С днем, 0…+2°С — ночью. Будет малооблачно, без осадков. Юго-восточный 1-6 м/с ночью сменится на восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 757 мм рт. ст..

По случаю того, что такую приятную во всех отношениях погоду принес нам именно скандинавский антициклон, приготовьте на ужин что-нибудь шведское.

Торт со взбитыми сливками, как сказал бы Карлсон, подойдет, но мы люди взрослые и прекрасно знаем, что сладкое — это не еда.

Зато можно приготовить картофельную запеканку под названием «Искушение Янссона», которую в Швеции делают на Рождество. Это очень просто: в блюдо для запекания выкладываются несколькими слоями тонкие кружки картофеля, кольца лука и измельченные анчоусы, затем всю конструкцию заливают сливками и запекают в течение 45-60 минут (пока картошка не станет мягкой).

В среду, 17 апреля, на фоне высокого атмосферного давления в столице и в Подмосковье будет солнечно и тепло. Максимальная температура днем составит +11…+16°С, ночью — +1…+6°С. Ветер будет северо-восточный и совсем слабый — 1-6 м/с. Атмосферное давление по-прежнему будет высоким — 759 мм рт. ст..

В четверг, 18 апреля, погода по-прежнему будет солнечной и сухой. Москвичи, кажется, наконец-то правда начнут согреваться: днем стоит ждать +12…+17°С, а ночью — +1…+6°С. Ветер северо-восточный, слабый 1-6 м/с. А вот понижения атмосферного давления ждать не приходится: 760 мм рт. ст. — это существенно выше нормы. Крепитесь: впереди пятница — и она будет великолепна.