В Москве 12 апреля ожидаются пасмурная погода и до 6 градусов тепла

Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 6 градусов выше нуля в Москве в пятницу. Возможен дождь и мокрый снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура составит 4-6 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса.

По данным Гидрометцентра, ветер в столице — северный, северо-восточный с порывами до 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла, на востоке возможны небольшие осадки. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.