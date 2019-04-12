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В Москве 12 апреля ожидаются пасмурная погода и до 6 градусов тепла 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 6 градусов выше нуля в Москве в пятницу. Возможен дождь и мокрый снег, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе температура составит 4-6 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до минус 1 градуса.
По данным Гидрометцентра, ветер в столице — северный, северо-восточный с порывами до 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба.
В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 2-7 градусов тепла, на востоке возможны небольшие осадки. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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