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Погода в Москве: Москвичей предупредили о тумане на дорогах города 

Вечерняя Москва + ещё 6 11 часов назад
Фото: Игорь Ивандиков, "Вечерняя Москва"
Центр организации дорожного движения предупреждает автомобилистов о тумане на дорогах в некоторых районах Москвы. в связи с этим водителей просят быть внимательнее при движении на дорогах. Об этом говорится в сообщении ЦОДД в официальном в Twitter-аккаунте.
Синоптики сообщают, что 11 апреля в столичном регионе установится ясная и теплая погода. Минимальная температура воздуха была зафиксирована в 6 утра — минус 0,8 градуса. Кроме того, в утренние часы на столицу опустился радиационный туман. Синоптики подчеркнули, что эти явления никак не связаны с ионизирующим излучением и не несут опасности.
Днем воздух в Москве прогреется до 11 градусов, по области, возможно, до 12 градусов тепла. Ветер северный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха не превысит 50 процентов.
Тем не менее водителям стоит не терять бдительность и держать дистанцию на дороге.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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