Погода в Москве: Москвичей предупредили о тумане на дорогах города

Центр организации дорожного движения предупреждает автомобилистов о тумане на дорогах в некоторых районах Москвы . в связи с этим водителей просят быть внимательнее при движении на дорогах. Об этом говорится в сообщении ЦОДД в официальном в Twitter-аккаунте.

Синоптики сообщают, что 11 апреля в столичном регионе установится ясная и теплая погода. Минимальная температура воздуха была зафиксирована в 6 утра — минус 0,8 градуса. Кроме того, в утренние часы на столицу опустился радиационный туман. Синоптики подчеркнули, что эти явления никак не связаны с ионизирующим излучением и не несут опасности.

Днем воздух в Москве прогреется до 11 градусов, по области, возможно, до 12 градусов тепла. Ветер северный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха не превысит 50 процентов.

Тем не менее водителям стоит не терять бдительность и держать дистанцию на дороге.