Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в Москве: в Москву придут «прощальные метели» 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Синоптики ожидают похолодание во многих российских регионах.
Специалисты Гидрометцентра пообещали жителям Московского региона «прощальные метели». В выходные в российской столице ожидают выпадение снега, а в Подмосковье установится минусовая температура.
Как пишет «Российская газета», ссылаясь на главу отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александра Голубева, сильные осадки также испортят весеннее настроение жителям северных регионов РФ.
Ухудшится погода и в Карелии, Архангельске, Сибири, Иркутской области. В Якутии столбики термометров опустятся до отметки -20 градусов.
При этом синоптики отмечают, что расстраиваться из-за этого не нужно: в начале недели в данные регионы вновь вернется весна.
ТК «Звезда»: последние новости
Дожди и потепление: синоптики о погоде на грядущей неделе в Москве В Башкирии объявили штормовое предупреждение Страдающим от аллергии москвичам пора принимать таблетки
Погода , Видео , Новости Москвы , Александр Голубев , "Российская газета" , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова оценила плакаты Порошенко с Путиным149
Россию сочли небоеспособной против США в Арктике174
Раскрыта причина отказа Вашингтона признавать Крым226
Держать и не пускать: как заставить россиян не уезжать52
Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным4
Видео
«Гвалт устроили»: Лукашенко опроверг дружбу с Порошенко
В мире Статьи
Польша против: дипломаты ответили на героизацию Бандеры
В мире Статьи
Полный игнор: Меркель не встретила Мэй
Европа В мире
Пока вы не уснули: колкая шутка Путина, что творится с Норкиным
В мире
Демарш? Пугачева проигнорировала концерт в свою честь
Шоу-бизнес Статьи
«Это ложь»: Скабеева обезумела после обвинений Киева
Украина В мире
Украина пригрозила Скабеевой
Украина В мире
«Довели»: Украинцев обвинили в болезни Норкина
Общество
Путин о визите в США: «Старушка-мама будет рада»
Политика
«Пьем уже три дня»: как врач-шатун кошмарил пациентов
Общество Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение