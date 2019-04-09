Погода в Москве: Потепление до плюс 16 градусов и дождь ожидаются в Москве во вторник

Облачная погода с прояснениями, местами дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в городе температура составит 14-16 градусов тепла. В ночь на среду температура может опустится до плюс 5 градусов.

Ветер днем южный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 9 апреля в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.