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Погода в Москве: Потепление до плюс 16 градусов и дождь ожидаются в Москве во вторник 

ТАСС 23 часа назад
Облачная погода с прояснениями, местами дождь и до 16 градусов тепла ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в городе температура составит 14-16 градусов тепла. В ночь на среду температура может опустится до плюс 5 градусов.
Ветер днем южный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 9 апреля в Москве объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 745 мм ртутного столба.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 11-16 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до плюс 3 градусов.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Москва
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