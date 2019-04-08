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«Такой у нас климат»: москвичей предупредили о минусовой температуре 

Рамблер 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Минусовая температура вернется в Москву после 12 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
«Это совершенно естественное событие, такой у нас климат. В апреле — это нормальная ситуация, когда теплые дни сменяют холодные», — объяснил Вильфанд.
По словам специалиста, с пятницы температура воздуха будет по ночам опускаться до отрицательных значений. В ночь на 13 апреля подморозит до минус 2 градусов, в ночь на 14 апреля столбики термометров могут опуститься до минус 4 градусов.
При этом дневные температуры будут плюсовыми: от 5 до 9 градусов.
Во вторник, 9 апреля, синоптики прогнозируют до 16 градусов тепла и дождь. По словам Романа Вильфанда, при такой погоде происходит активное таяние снега в лесных территориях.
Погода , Новости Москвы , Общество
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