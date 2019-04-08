Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

Погода с продолжительными, но умеренными дождями ожидается в столице в понедельник, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Температура — 8-10 градусов. Дожди начнутся в столице уже где-то через час и не прекратятся до самого вечера. Но они будут умеренные", — заявил Синенков.

Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 754 миллиметров ртутного столба.

Воздух в Московской области прогреется до 12 градусов тепла, отмечается на сайте Гидрометцентра.