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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник 

РИА Новости + ещё 16 8 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Погода с продолжительными, но умеренными дождями ожидается в столице в понедельник, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Температура — 8-10 градусов. Дожди начнутся в столице уже где-то через час и не прекратятся до самого вечера. Но они будут умеренные", — заявил Синенков.
Синоптик отметил, что ветер ожидается юго-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 754 миллиметров ртутного столба.
Воздух в Московской области прогреется до 12 градусов тепла, отмечается на сайте Гидрометцентра.
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