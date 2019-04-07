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Погода в Москве: В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности 

ТК «Звезда» + ещё 12 15 часов назад
По данным Gismeteo, в понедельник ожидается сильный дождь, порывы ветра до десяти метров в секунду.
В Москве в понедельник, восьмого апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Соответствующий прогноз представлен на карте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте.
По данным Gismeteo, в понедельник ожидается сильный дождь, порывы ветра до десяти метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +7 градусов. В течение недели столбик термометра не поднимется выше +9 градусов. А вот с середины апреля температура днем может достигать +19 градусов.
Сейчас «желтый» уровень погодной опасности зафиксирован в Белгородской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Костромской областях. Там наблюдается сильный туман.
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Погода , Видео , Катастрофы , Новости Москвы , Москва
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