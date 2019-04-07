Погода в Москве: В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

По данным Gismeteo, в понедельник ожидается сильный дождь, порывы ветра до десяти метров в секунду.

Москве в понедельник, восьмого апреля, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Соответствующий прогноз представлен на карте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится на сайте.

По данным Gismeteo, в понедельник ожидается сильный дождь, порывы ветра до десяти метров в секунду. Температура воздуха прогреется до +7 градусов. В течение недели столбик термометра не поднимется выше +9 градусов. А вот с середины апреля температура днем может достигать +19 градусов.

Сейчас «желтый» уровень погодной опасности зафиксирован в Белгородской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Костромской областях. Там наблюдается сильный туман.