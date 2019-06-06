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Погода в Крыму: «Градобой» в Крыму: на полуострове выпали градины рекордного размера 

ТК «Звезда» + ещё 5 46 минут назад
Фото: automotosupport, iras33495, sergeidiodin, instagram
Крупные градины насквозь пробивали легковые автомобили, обрывали линии электропередач и уничтожили сельскохозяйственные посевы.
В Крыму выпал град небывалого размера. Пользователи Сети уже успели окрестить бушующую непогоду «градобоем».
С неба падали ледяные глыбы размеров с куриное яйцо. Повреждены десятки автомобилей и сельскохозяйственные посевы.
© sergeidiodin, instagram
Больше всего досталось жителям Симферополя, хотя незадолго до этого синоптики предупредили жителей крымской столицы.
Более мелкий, но не менее разрушительный град выпал в Белогорском, Джанкойском, Кировском, Красногвардейском, Первомайском, Раздольненском и Сакском районах города.
«Градобой» сопровождался шквалистыми порывами ветра до 25 метров в секунду. О пострадавших ничего не сообщается.
Метеорологи уже предупредили, что ненастье будет царить на полуострове еще как минимум один день.
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