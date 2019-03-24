«Рецидив зимы»: Москву завалит снегом

Зима вернется в столицу в середине предстоящей недели. По прогнозам синоптиков, холодный атмосферный фронт принесет за собой очередную порцию снега — за одну ночь выпадет около трети мартовской нормы осадков. Кроме того, вместе с сугробами в столицу вернется и минусовая температура: в городе похолодает до -1…-6°С.

Жителей столичного региона ожидает «рецидив зимы», который принесет в Москву очередную порцию снега. Об этом сообщают «Метеовести».

По данным метеорологов, в ночь со вторника, 26 марта, на среду, 27 марта, в Москве выпадет около трети мартовской нормы осадков. «В середине новой недели Москву ждет еще один рецидив зимы холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега и мокрого снега», — говорится в сообщении на портале. Согласно прогнозу, вместе со снегом в столицу вернется и минусовая температура: утром в четверг, 28 марта, в городе похолодает до -1…-6°С.

«Так что про зиму забывать еще рано», — заключили синоптики.

Ранее специалисты уже сообщали, что в центральные области Европейской России на время вернулась зима. Холодную погоду спровоцировал «ныряющий» циклон, вместе с собой принесший осадки в виде мокрого снега. За сутки выпало 4-7 мм осадков, местами — до 11 мм.

О том, что россиянам стоит готовиться к морозам, предупреждали и в Гидрометцентре. Как рассказала заведующая лабораторией учреждения Людмила Паршина « Российской газете », в ряде регионов России температуры в этот весенний месяц будут до -20°С, а при похолоданиях в отдельные ночи до -30°С.

По словам синоптиков, речь идет по большей части о северных регионах страны, где тепла и так не ждали. Однако расслабляться не стоит и центральным регионам: по ночам столбики термометров будут опускаться до -5 и даже до -10°С.

Южанам повезло больше: на юге Центрального региона — в Белогородской, Воронежской, Тамбовской областях — днем в апреле +9…+14°С, ночью уже почти без заморозков, 1-6°С. От заморозков до -7 не защищены жители и этих областей, однако они уже будут, скорее, исключением.

В Москве апрельская температура тоже обещает быть чуть выше нормы, составляющей +5,8°С. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в середине апреля москвичи даже смогут прочувствовать настоящую весну. Он отметил, что к этому времени температура воздуха в столице поднимется до +13…15°C. Однако до тех пор придется потерпеть неблагоприятную погоду.

Ранее в метеорологическом центре «Фобос» предсказывали, что климатическая весна придет в столицу с некоторым запозданием — 25 марта.

Приход весны должны ознаменовать грачи. С ними даже связано специальное понятие: фенологическая весна. В это время — обычно это 14-15 марта — птицы прилетают на поля в поисках корма.

«Однако в этом году запасы снега примерно в полтора раза превышали обычную норму, и сейчас на полях слой снега еще около 20-30 сантиметров, поэтому фенологическая весна опаздывает. Хотя температура воздуха сейчас близка к климатической норме», — пояснили в «Фобосе».

Необычно большие сугробы сейчас лежат на улицах Москвы — их высота составляет около 21 см. По данным «Фобос», рекордсмены зафиксированы в районе Тушино — 25 см. Синоптики также подчеркивают, что водность и плотность снега превышают норму, а значить таять он будет очень медленно. И если в городе делу могут помочь коммунальные службы, отопление и трубы, то в лесу белоснежные пейзажи продержатся минимум до 10-15 апреля.

Однако в скором времени снегу все же придется уступить, помешать прогреванию воздуха он не сможет. «В столице осадки будут носить кратковременный характер и не помешают воздуху прогреться. Столь мощное потепление знаменует собой приход метеорологической весны. Атлантический поток будет нести на каждый квадратный метр поверхности около 6000 кДж тепловой энергии. Этого хватит, чтобы растопить 17-20 кг снега», — сообщили в центре погоды.

Тем не менее, совсем избавляться от теплой одежды москвичам все же не стоит — зима еще вернется ближе к маю. Такой прогноз озвучили в лаборатории климатологии Института географии РАН . Там напомнили, что такая тенденция называется «возвратным похолоданием» — она похожа на бабье лето, традиционно случающееся осенью.